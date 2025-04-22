الصحة: 26 شهيداً و60 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، وصول 26 شهيداً و60 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 51,266 شهيداً، بينما تجاوز عدد المصابين 116,991. وفيما يتعلق بالفترة الأخيرة منذ الثامن عشر من مارس 2025، بلغت حصيلة الضحايا 1,890 شهيداً و4,950 إصابة.

وأكدت الوزارة أن استمرار القصف واستهداف المناطق المأهولة بالسكان يزيد من معاناة القطاع، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين.