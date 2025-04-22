حماس: استهداف الاحتلال للمرافق المدنية يعكس نهج الإبادة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن قصف الاحتلال لمقرات البلديات والمعدات المخصصة للإنقاذ في غزة يُعد تصعيدًا إجراميًا ضمن سياسة الإبادة المستمرة بحق المدنيين.

وأوضحت حماس في بيان، وصل "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن تدمير تسع جرافات أُدخلت عبر مصر ضمن اتفاق تهدئة، انتهكه الاحتلال، يكشف الطبيعة الإجرامية للكيان وتنصله من التزاماته الأخلاقية والدولية.

ورأت أن هذا النهج الممنهج لتدمير مقومات الحياة يهدف إلى تعميق المعاناة ودفع الفلسطينيين للتهجير القسري عبر الإرهاب الممنهج.

وشددت حماس، على أن هذه الجرائم لن تُثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه ومواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 9 "كباشات" داخل مقر بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة؛ "استخدمت بالتعاون مع البلديات في المهمات الإنسانية لإزالة الركام وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء".

ويستأنف الاحتلال لليوم الـ 36 على التوالي، حرب الإبادة العدوانية في قطاع غزة، عبر عمليات قصف، جوي ومدفعي وبحري، واستهدافات عشوائية، وارتكاب مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين والنازحين.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة وخرق الاحتلال لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة؛ يوم 18 مارس 2025، قد بلغت 1,890 شهيدًا بالإضافة لـ 4,950 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 51 ألفًا و266 شهيدًا إلى جانب 116 ألفًا و991 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.