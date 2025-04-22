حماس تطالب بالإفراج عن معتقلين أردنيين وتصف تحركهم بأنه "ضمير الأمة نصرة لغزة"

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن مجموعة من الشباب الأردنيين المعتقلين على خلفية ما وصفته بـ"نشاطات داعمة لفلسطين"، مشددة على أن دوافعهم وطنية وشريفة، وأن تحركاتهم تعكس ضمير الأمة ووجدانها الحي في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والقدس.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن المتهمين لم يكن لهم أي نية للمساس بأمن الأردن أو استقراره، بل إن تحركاتهم جاءت في سياق رفض العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وقالت حماس إن "دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحقّ تكفله القوانين والمواثيق الدولية"، مضيفة أن "من يقومون بمثل هذه المبادرات يجب أن يُشكروا لا أن يُدانوا".

وثمّنت الحركة مواقف الشعب الأردني الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدة عمق العلاقة التاريخية والنضالية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، كما حيّت الأصوات الحرة والمبادرات الصادقة داخل الأردن وفي أنحاء الأمة العربية والإسلامية، التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتناهض مخططات التهجير التي تحاول فرضها سلطات الاحتلال.

وفي ختام البيان، جدّدت حماس حرصها على أمن واستقرار الأردن، داعية إلى "معالجة الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية"، بما يعزز العلاقة المشتركة في مواجهة الاحتلال ومخططاته.