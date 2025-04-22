الجاليات الفلسطينية بواشنطن: وعود الهجرة للفلسطينيين (وهم قاتل) يروّجه الاحتلال



حذّر رهيف لافي عوض الله، الناشط السياسي في الساحة الأمريكية ورئيس منظمة شبكات الجاليات الفلسطينية في أمريكا، من حملات التضليل الإعلامي التي يتم تداولها مؤخرًا حول وجود تسهيلات لهجرة الفلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة، إلى أوروبا والولايات المتحدة، واصفًا إياها بـ"الوهم القاتل" الذي يُراد به دفع الفلسطينيين نحو المجهول.

ونفى عوض الله في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، بشكل قاطع وجود أي سياسات أمريكية أو أوروبية تستند إلى وعود باستقبال الفلسطينيين، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة، لا سيما في ظل السياسات التي أرساها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، تفرض قيودًا صارمة تعيق دخول العرب، ولا سيما الفلسطينيين، إلى أراضيها".

وأضاف أن السياسات الحالية لم تشهد أي تغيّر ملموس في هذا الشأن، بل تستمر القيود والتضييقات بشكل واضح.

وفي السياق الأوروبي، أشار عوض الله إلى أن صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية أدى إلى موقف أكثر تشددًا تجاه اللاجئين، وبالأخص اللاجئين العرب والفلسطينيين.

وقال إن "الوضع القانوني والاقتصادي والسياسي في تلك البلدان لا يوفر الحد الأدنى من الأمان أو الكرامة، بل تتفاقم فيه ظواهر الاستغلال والتمييز العنصري".

واتّهم عوض الله دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء ترويج هذه الأكاذيب، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو دفع الفلسطينيين للهجرة القسرية، عبر رسم صورة خيالية عن "الفردوس الأوروبي والأمريكي"، بينما الواقع مليء بالمخاطر.

وقال: "إن الاحتلال يسعى لإلقاء أهل غزة في بحر الأوهام، حيث تبتلعهم حيتان المافيات وتُستغل آلامهم من قِبل تجار البشر".

وفي ختام تصريحه، دعا رهيف لافي عوض الله أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، إلى عدم الانجرار وراء هذه الحملات المضللة، والتمسك بحقهم في البقاء والثبات على أرضهم. مؤكدًا: "غزة ليست للبيع، وشعبنا ليس وقودًا لصفقات التهجير".