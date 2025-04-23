صحة غزة تدين استهداف مستشفى "الدرة" للأطفال وتدعو لحماية المنشآت الطبية

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى "الدرة" للأطفال شرق مدينة غزة، معتبرةً ذلك "جريمة جديدة بحق الطواقم الطبية والمرضى الأبرياء، وفي مقدمتهم الأطفال".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، أن القصف الإسرائيلي ألحق أضراراً جسيمة في قسم العناية المركزة بالمستشفى، بالإضافة إلى تدمير جزئي في منظومة الطاقة البديلة، والتي تُعد حيوية لاستمرار عمل الأجهزة الطبية.

وقالت الوزارة:"الاحتلال لم يكتفِ بحصار أطفال غزة ومنع الغذاء والدواء عنهم، بل يُمعن في حرمانهم حتى من حقهم في الحياة".

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الاعتداء يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق القطاع الصحي في غزة، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية والإنسانية التي تنص على حماية المنشآت الصحية في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة مطالبتها للجهات الدولية والإنسانية بـتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على توفير الحماية الكاملة للمؤسسات الصحية وتجريم الممارسات الإسرائيلية التي تستهدفها.