(نداء فلسطين) تحذر من تهميش المؤسسات وتدعو لوحدة القرار

أصدرت القوى الوطنية والشخصيات المستقلة المشاركة في الائتلاف الوطني الديمقراطي "نداء فلسطين"، بيانًا هامًا مساء اليوم، تناولت فيه الموقف من انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدهور الوضع السياسي الفلسطيني.

وجاء في البيان أن الشعب الفلسطيني يواجه مرحلة خطيرة من نضاله التاريخي الممتد منذ قرن من الزمن، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتهجير التي تنفذها دولة الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عبّرت القوى عن قلقها من ممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تقودها بنيامين نتنياهو، والتي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأعرب "نداء فلسطين" عن أسفه لتراجع الدور القيادي المطلوب من السلطة الفلسطينية، في مواجهة هذا العدوان، منتقدًا الأداء العربي الرسمي "الضعيف"، رغم امتلاك بعض الدول العربية أدوات ضغط سياسي واقتصادي فعّالة على داعمي الاحتلال.

وفي ما يخص التحضير لجلسة المجلس المركزي، اعتبر البيان أن الاجتماع يفتقر للتحضير السياسي الجاد، ويأتي ضمن تدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على القرار الفلسطيني الداخلي، دون أن يحمل أي استجابة فعلية لمتطلبات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والشتات.

وأشار البيان إلى أن آخر لقاء وطني فلسطيني جامع عُقد في بكين في يوليو 2024، كان قد شدد على ضرورة تشكيل إطار قيادي موحد، يكون مرجعية مؤقتة لتوحيد الجهود الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني، غير أن القوى اعتبرت أن مخرجات هذا اللقاء لم تُفعّل حتى اليوم.

وأكدت "نداء فلسطين" رفضها الكامل لأي حلول تصفوية تقودها حكومة الاحتلال، وطالبت بأن يتولى وفد فلسطيني موحد مسؤولية التفاوض لوقف إطلاق النار، وفرض انسحاب كامل من قطاع غزة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي في 2015 و2018، خاصة المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل، ردًا على الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم البيان بالتحذير من تغول المجلس المركزي على حساب بقية الهيئات الفلسطينية الشرعية، معتبرًا أن هذا النهج يقود إلى تكريس الحكم الفردي، ويعرقل المسار الديمقراطي والنضالي للشعب الفلسطيني.