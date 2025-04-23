بيان أوروبي : " إسرائيل" ملزمة بإدخال المساعدات لغزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق التزاما بالقانون الدولي.

وقال الوزراء في بيان مشترك صدر الأربعاء "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا أداة سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو يتم إخضاعها لأي تغيير ديمغرافي".

وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على أنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الاسرى والسماح بدخول المساعدات".

وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس إن إسرائيل تمنع دخول كافة أنواع المساعدات إلى قطاع غزة منذ 50 يوماً، وإن تأثير ذلك على مواطني القطاع "خطير جداً".

وتستأنف "إسرائيل" لليوم الـ ٣٧ على التوالي، حرب الإبادة العدوانية في قطاع غزة، عبر عمليات قصف، جوي ومدفعي وبحري، واستهدافات عشوائية، وارتكاب مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين والنازحين.