حماس: دعوات المستوطنين لفتح الأقصى كاملًا بـ"مسيرة الأعلام" المقبلة تطور خطير

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، أن دعوات المستوطنين لفتح المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل في مسيرة الأعلام المقبلة تطور خطير في تهويده وفرض السيادة الكاملة عليه.

وأوضح ناصر الدين في تصريح وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، أن دعوات المستوطنين تأتي في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى وعموم مدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن هذا ما يستوجب النفير والحشد لإفشال مخططات التهويد الرامية لهدم المسجد وبناء "الهيكل" المزعوم.

ولفت إلى مطالبة جماعات "الهيكل" وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بفتح الأقصى بشكل كامل أمام المستوطنين خلال "مسيرة الأعلام" في 25 و26 مايو المقبل.

واعتبر أن هذه المطالب تأتي في ظل تشجيع بن غفير لاقتحامات المسجد وتدنيسه.

وشدد على ضرورة التصدي لمخططات الجماعات الاستيطانية وحكومتها المتطرفة والمتصاعدة بحق الأقصى ومحاولة تكريس طقوس تلمودية فيه، وحماية مدينة القدس أمام مخططات التهويد والاستيطان.

ودعا ناصر الدين أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل للحشد والرباط في ساحات الأقصى، وتكثيف التواجد في باحاته، والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد، خاصة في ظل منع أهالي الضفة الغربية من الوصول للمدينة المقدسة والمسجد.

وأكد أن المسجد الأقصى من أهم المقدسات، وشعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته فيه.

وحذر من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استيطانية بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى، وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.

وطالب ناصر الدين الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بالتعامل بمنتهى الخطورة مع هذا التحريض.

ودعا شعبنا وأمتنا لبذل كل ما تملك من أجل الدفاع عن المسجد وحمايته والذود عنه.