القوات اليمنية تستهدف أهداف حيوية للاحتلال في حيفا ويافا

أعلنت القوات اليمنية المسلحة، يوم الأربعاء، تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت أهداف حيوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا ويافا المحتلتين، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضًا لحربِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ غزة.

وقالت القوات اليمنية في بلاغ عسكري اطلعت عليه "الرسالة نت"، "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي، في منطقةِ حيفا المحتلةِ وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأشارت القوات اليمنية، إلى أن "الصاروخ وصل إلى هدفِه، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضِه، وأحدثَ حالةً من الخوفِِ والهلعِ في أوساطِ الصهاينةِ المستوطنينَ، حيث توجهَ أكثرُ من مِليوني إسرائيلي إلى الملاجئ".

وأوضحت القوات اليمنية، أن سلاح الجو المسير في القواتِ المسلحة، نفذت عملية عسكرية استهدفتْ هدفاً حيوياً في منطقةِ يافا المحتلة، بطائرةٍ مسيرة نوعِ "يافا".

وأكدت القوات أن "اليمن يخوض هذه المعركةَ مستعيناً بالله عز وجل، ولن يتراجعَ أو يتخلى عن تنفيذِ واجباتِه الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ".

وشددت القوات اليمنية، على مواصلة مسيرتَها الجهاديةَ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.