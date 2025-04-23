تجمع أهالي الأسرى: تصريحات عباس إهانة لنضال الأسرى والمقاومة

أعرب تجمع أهالي الأسرى البواسل عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي وصف فيها أبطال المقاومة الفلسطينية بأوصاف لا تليق بمكانتهم الوطنية، ودعا فيها إلى تسليم الأسرى الإسرائيليين، متجاهلاً معاناة قرابة عشرة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال.

وأكد التجمع في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذه التصريحات "تمثل خروجًا خطيرًا عن الثوابت الوطنية، وتتنافى مع أبسط مقومات الوفاء للأسرى الذين قدموا حياتهم وحريتهم فداءً لفلسطين"، متسائلًا عن موقع قضية الأسرى من أجندة القيادة الرسمية، خصوصًا في ظل الظروف الوطنية الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن "من قضى عشرات السنين خلف قضبان الاحتلال لا يُكافأ بالتنكر، بل يُحتفى به كرمز من رموز الصمود"، مضيفًا أن "القيادة الإسرائيلية تبذل كل جهد سياسي ودبلوماسي وعسكري لتحرير أسراها، بينما يُغيب ملف الأسرى الفلسطينيين عن الاهتمام الرسمي".

كما استنكر التجمع توقيت هذه التصريحات، في ظل ما وصفه بـ"محاولات تصفية القضية الفلسطينية"، معتبرًا أن وصف من يحتفظ بالأسرى الإسرائيليين من المقاومة بـ"غير اللائق" يتنافى مع الهدف النبيل الذي يسعون إليه، وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أن:"أسرانا هم تاج فوق رؤوسنا، ودرّة الوطن الغالي، ومن يعمل لأجل حريتهم يبذل دمه في سبيل كرامة هذا الشعب. لا يجرؤ على النيل منهم إلا كل من فقد صلته بالوطن والقضية."