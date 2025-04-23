قبائل وعشائر غزة: لا لتهجير أهلنا وندعو قبائل العرب للانتصار لغزة قبل فوات الأوان

أدان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة استمرار الحرب الإسرائيلية التي وصفها بـ"الإبادة الجماعية" ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، محذرًا من مخططات تهجير سكان غزة ومحاولات ضرب الجبهة الداخلية، وموجهًا نداءً عاجلًا إلى القبائل والعشائر العربية في كل من الوطن العربي والعالم الإسلامي للقيام بواجبهم الأخلاقي والتاريخي تجاه ما يحدث في غزة.

وفي بيان رسمي وصل "الرسالة نت"، حيّا التجمع صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة رغم الدمار والقتل والتشريد، وأشاد بصمود المقاومة الفلسطينية التي "تدافع عن الأرض والدين والشعب رغم ضعف الإمكانيات"، مؤكدًا دعمه الكامل لها في أداء واجبها المشروع والوطني.

وأكد التجمع رفضه التام لجميع محاولات التهجير القسري، واعتبر المشاركة في هذه المخططات أو الصمت عنها بمثابة "خيانة للأمة وللواجب الديني"، مشددًا على أن أرض غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية ووقف إسلامي لا يجوز التنازل عنه.

وفيما يخص الجبهة الداخلية، دعا التجمع وزارة الداخلية في غزة إلى التعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو إعادة الفلتان الأمني، معلنًا تأييده الكامل للإجراءات القانونية والتنفيذية التي تحفظ أمن واستقرار المجتمع.

واختتم البيان بنداء وصفه بـ"النداء التاريخي"، وجهه إلى القبائل والعشائر العربية والإسلامية، داعيًا إياهم إلى التحرّك العاجل نصرةً لغزة وأهلها، والضغط على الحكومات، وتنظيم الفعاليات والمواقف الشعبية الداعمة، قائلًا:"تحركوا قبل أن يسجل عليكم التاريخ خذلانها... غزة تناديكم، فهل من مجيب؟"