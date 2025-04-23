شهيد في الضفة و39 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاماً، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت جثمان الطفل من مركز الهدف الطبي في البلدة دون الإفصاح عن هويته.

وفي قطاع غزة، استشهد 39 مواطناً، بينهم شهيد انتُشل من تحت الأنقاض، وأصيب 105 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وأشارت وزارة الصحة إلى وجود جثامين ضحايا ما زالت تحت الركام وفي الطرقات، مع تعذّر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من المواقع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,305، بالإضافة إلى 117,096 إصابة، بينما بلغت الحصيلة منذ استئناف العدوان يوم 18 مارس 2025 إلى 1,928 شهيداً و5,055 إصابة.

وزارة الصحة دعت ذوي الشهداء والمفقودين إلى التسجيل الإلكتروني لاستكمال بياناتهم وإدراجهم في السجلات الرسمية.