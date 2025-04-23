كتائب القسام تبث رسالة مصورة لأسير إسرائيلي في غزة

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، رسالة مصورة لأسير إسرائيلي محتجز لديها في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات الأسير الإسرائيلي، عمري ميران، وهو يشعل شمعة عيد ميلاده الثاني أثناء وجوده في الأسر. وقال ميران خلال التسجيل: "اليوم هو عيد ميلادي الثاني الذي أقضيه هنا، ولا يمكنني القول إنني أحتفل به، بل هو يمر عليّ وأنا أسير لدى حماس".

وقال "ميران": "اليوم عيد ميلادي الثاني الذي يمر وأنا هنا، ليس من الممكن أن أقول أحتفل هنا، بل يمر علي وأنا بأسر حماس".

وتابع: "أعددت هذه الكيكة بمناسبة عيد ميلادي لكن ليس هناك سعادة منذ عام ونصف أنا حقًا مشتاق لبناتي وزوجتي".

وطالب الأسير أن يتوجه المتظاهرون لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للضغط على نتنياهو لإنجاز الصفقة، قائلًا: "توجهوا لترامب، لأنه على ما يبدو أن الشخص الوحيد القوي في العالم، والذي يستطيع الضغط على نتنياهو ليوافق على الصفقة".

كما تحدث "ميران" عن تقلص كميات الطعام المقدمة لهم، وقال: "أخبرني الآسرين أن المعابر مغلقة ولا يدخل طعام ولا إمدادات، وبسبب ذلك أصبحنا نحصل على طعام أقل من السابق".

يُذكر أن كتائب القسام تحتفظ بعدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال في رفض الاستجابة لمطالب المقاومة للإفراج عنهم في صفقات تبادل