أسرى في سجن (مجدو) يعانون من وعكة صحية بسبب طعام فاسد

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن عددًا من الأسرى في سجن "مجدو" تعرضوا لوعكة صحية حادة قبل أيام، نتيجة تناولهم طعامًا فاسدًا قدمته إدارة السجن.

وبحسب التفاصيل، قدمت إدارة السجن للأسرى بيضًا منتهي الصلاحية، ما تسبب في إصابتهم بأعراض صحية شديدة شملت آلامًا حادة في البطن، إسهالًا، تقيؤًا، وارتفاعًا في درجات الحرارة.

ورغم هذه الأعراض المقلقة، لم تقدم إدارة سجون الاحتلال أي رعاية صحية أو فحوصات طبية للأسرى، ما يزيد من تفاقم معاناتهم ويثير قلقًا كبيرًا بشأن أوضاعهم الصحية والإنسانية.

يُذكر أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تشهد انتهاكات متكررة لحقوقهم الأساسية، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية والإنسانية