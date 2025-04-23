حرائق كبيرة في (إسرائيل) ونوبات هلع تصيب المستوطنين

اندلعت ظهر اليوم الأربعاء حرائق واسعة النطاق في العديد من المناطق داخل (إسرائيل)، ما أدى إلى إخلاء السكان من عدة بلدات، وإصابة المستوطنين بحالات هلع واسعة، وفقاً لما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وذكرت الصحيفة أن حجم الحرائق دفع إلى إعلان حالة التعبئة العامة لرجال الإطفاء، حيث صرح ما يسمى بـ"قائد خدمات الإطفاء" في منطقة القدس المحتلة، شموليك فريدمان، قائلاً: «نحن لسنا مسيطرين على الوضع». كما وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وما يُعرف بـ"المفوض العام للشرطة"، داني ليفي، إلى غرفة إدارة العمليات لمتابعة تطورات الحرائق.

وأضاف ما يسمى بـ"قائد الإطفاء" في منطقة القدس المحتلة أن حريقاً كبيراً اندلع عند الساعة 11 صباحاً وبدأ في الانتشار شرقاً، ما دفع إلى إعلان حالة التأهب القصوى. وأشار إلى أن الحرائق اندلعت في عدة قطاعات، بما في ذلك حريق كبير قفز عبر الطريق السريع رقم 1، ويتم التعامل معه بمساعدة القوات الأرضية والمروحيات.

كما أوضح أن الحريق في القطاع المركزي اندلع على سكة حديد «صهيون» واخترق المستوطنة، حيث تُبذل جهود مكثفة لإخماده وسط وقوع إصابات وضحايا بين المستوطنين.