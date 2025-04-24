مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تتواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تعهدت به "إسرائيل"، متجاهلة التزاماتها الإنسانية والقانونية.

وفي أحدث التطورات، استشهد منذ فجر اليوم 13 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع. ومن بين الضحايا الشهيدة جنى الزاملي (15 عامًا) وشقيقها محمود الزاملي (6 أعوام)، إثر قصف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة العطار في مواصي خان يونس.

وفي منطقة السوارحة غربي النصيرات، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف مماثل على خيمة للنازحين. كما استهدف قصف مدفعي ومروحيات الاحتلال منازل ومباني سكنية في مناطق شرقي مدينة غزة ومدينة رفح، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية.

في المقابل، أظهرت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن خسائر الاحتلال منذ بدء المعارك بلغت أكثر من 1500 قتيل، بينهم 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

يأتي هذا التصعيد بعد تنصل "إسرائيل" من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان يفترض أن تستمر 42 يومًا وتتبعها مرحلة ثالثة لوقف العدوان بشكل دائم.

تزامنًا مع ذلك، تتواصل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون خيامًا وحظائر أغنام في قرية بردلا بالأغوار الشمالية، وأطلقوا النار على المواطنين، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح.

وتفاقم هذه الانتهاكات المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، حيث يواجه نحو مليوني فلسطيني كارثة إنسانية في ظل الحصار المشدد والقصف المستمر.