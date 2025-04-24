نفـي شائعات حول تجهيز مخيّمات لاستقبال سكان غزة في الشمال السوري

نفى مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فايز أبو عيد، ما تم تداوله حول تجهيز مخيمات لاستقبال أهالي غزة في الشمال السوري. وأكد أبو عيد في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن ما يُشاع عن طلب أمريكي وإسرائيلي لتجهيز هذه المخيمات لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الحكومة السورية الجديدة لم تُصدر أي تصريح بهذا الخصوص، بينما نفت بعض الإدارات في حكومة أحمد الشرع صحة هذه المزاعم. وأشار إلى أن الموقف السوري الرسمي يرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً دعم سوريا لحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه.

وأضاف أن سكان قطاع غزة متجذرون في أرضهم، وأن الأحاديث المتداولة عن تهجيرهم مجرد شائعات لا تستند إلى أي وقائع. وأوضح أن المخيمات المذكورة تعود إلى فترة النظام السوري السابق ولا علاقة لها بالتقارير التي تم تداولها مؤخراً.