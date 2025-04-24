16 عملية مقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال 48 ساعة

شهدت الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات المقاومة خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تنفيذ 16 عملية استهدفت مواقع عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها، في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة.

وتنوعت أعمال المقاومة بين عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، ومواجهات شعبية، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين.

وسجلت المقاومة عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، وعمليتي تفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى سبع مواجهات مع الاحتلال استخدم فيها الشبان الحجارة، وثلاث حالات تصدي لاعتداءات المستوطنين.

في جنين، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال وفجروا عبوات ناسفة في بلدة اليامون، كما استهدفوا مدخل مستوطنة "حومش" بين جنين ونابلس بعبوة ناسفة. واندلعت مواجهات في عدة مناطق أخرى، منها دوار فروستي في نابلس، ومخيم الدهيشة وجورة الشمعة في بيت لحم، وبلدة إذنا في الخليل.

في سياق التصدي للمستوطنين، أفشل الفلسطينيون اعتداءات في بلدة سنجل شمالي رام الله، ونبع الغزال في طوباس، وبيت عينون في الخليل. كما شهدت بلدة إذنا تصعيدًا من الشباب الثائر الذين ألقوا زجاجة حارقة باتجاه قوات الاحتلال، ورشقوا مركبة مستوطن بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار.

تأتي هذه العمليات في ظل استمرار تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني على جرائم الاحتلال بحق المدنيين والمقدسات، حيث تؤكد المقاومة على جاهزيتها لمواجهة أي اعتداءات جديدة.