الجبهة الديمقراطية تعلن انسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32، احتجاجًا على عدم تلبية المطالب التي تقدمت بها لاستعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة.

وأوضحت الجبهة في بيان صادر عن إعلامها المركزي أن قرارها جاء بعد تجاهل دعواتها لعقد اجتماع تحضيري على مستوى الأمناء العامين، يضم جميع الفصائل بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بغرض التوافق على مخرجات الدورة الحالية. وأكدت أن التحضيرات افتقرت إلى الحد الأدنى من الحوارات، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن الوحدة الوطنية تمثل السبيل الوحيد لإنقاذ القضية الفلسطينية والتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومخططات الضم في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن إعلان بكين الأخير وفر أرضية مشتركة وقّعت عليها جميع الأطراف، ما يجعلها أساسًا صالحًا لاستكمال جهود الوحدة.

وقالت الجبهة إنها حاولت تقديم اقتراح خلال الجلسة لتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع بهدف استكمال الحوارات الوطنية، إلا أن رئاسة المجلس رفضت السماح بطرح الاقتراح، مما دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب.