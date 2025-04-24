التجمع الوطني لمخيمات اللاجئين ينتقد خطاب عباس في المجلس المركزي

أصدر التجمع الوطني لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن استنكاره الشديد لما ورد في خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الـ32، معتبرًا أن تصريحاته "إساءة للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وجاء في البيان أن اجتماع المجلس كان فرصة لوضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يشمل التصدي لجرائم الاحتلال، وإسقاط المخططات الإسرائيلية والأمريكية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين. لكن الخطاب، بحسب البيان، حمل تنازلات وصفها التجمع بـ"الطعن في الشرف الوطني"، متهمًا عباس بالتماهي مع رواية الاحتلال وتبرير جرائمه.

وانتقد التجمع وصف عباس للشهداء بـ"القتلى"، معتبرًا ذلك "سقوطًا سياسيًا وأخلاقيًا"، وأكد أن هذه التصريحات لا تعبر عن شعب عظيم قدم التضحيات من أجل حريته وكرامته. كما أشار البيان إلى أن التصفيق الذي حظي به الخطاب من قبل الحضور يعكس مستوى من يمثلهم الاجتماع، مشددًا على أن أبناء الشعب الفلسطيني يعرفون ممثليهم الحقيقيين.

وأشاد البيان بمواقف القوى والفصائل الوطنية وأسر الشهداء والأسرى الذين رفضوا تصريحات عباس، واعتبروا أن اجتماع المجلس المركزي لا يمثل إرادة الشعب الفلسطيني أو منظمة التحرير الفلسطينية، بل هو انعكاس لسيطرة فئة محدودة على القرار الفلسطيني.

وختم التجمع الوطني بيانه بتأكيد وفائه للمقاومة الفلسطينية ولتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة.