9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سوق جباليا شمال قطاع غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركز شرطة جباليا القديم وسط سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء من بين المدنيين الذين كانوا في المنطقة المكتظة بالسكان وقت القصف، بينهم شقيقان، فيما تتواصل جهود الطواقم الطبية لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وفيما يلي أسماء الشهداء الذين تم التعرف عليهم:

أحمد زياد دردونة ماهر علي مهرة محمد جمال عزام عوني عماد "النشيط" شادي كمال أبو وردة محمود حسام العطار عبد الباري يحيى الدعمة إيهاب يحيى الدعمة علاء عبد الله

ويأتي هذا القصف في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي تسبب منذ بدايته في مئات الشهداء وآلاف الجرحى، معظمهم من المدنيين، وسط دعوات دولية لوقف استهداف المناطق السكنية