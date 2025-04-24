الاحتلال يفرج عن 12 أسيرًا فلسطينيًا بينهم سيدتان عبر حاجز كوسوفيم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن 12 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم سيدتان، عبر حاجز "كوسوفيم" شرق المحافظة الوسطى.

ونُقل الأسرى المفرج عنهم بواسطة حافلة تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وضمت قائمة الأسرى المحررين:

يوسف أكرم معروف (42 عامًا)

إبراهيم محمد عبد الدايم (55 عامًا)

أسامة عبد الشافي حمودة (33 عامًا)

سيد يوسف حمودة (42 عامًا)

طارق عبد الرؤوف العامودي (46 عامًا)

مازن إبراهيم خميس أبو زر (51 عامًا)

محمد كمال الرضيع (41 عامًا)، وجميعهم من مدينة بيت لاهيا.

كما شملت القائمة:

خليل مسعد الشنباري (38 عامًا)

محمد فضل نعيم (45 عامًا)

عبد الرحمن عيد حمد (21 عامًا)، من بلدة بيت حانون، بالإضافة إلى السيدتين:

رانية علي النجار (43 عامًا) من خانيونس

فايزة سليمان أبو عمرة (46 عامًا) من دير البلح.

تأتي هذه الإفراجات كجزء من الإفراجات المتفرقة التي ينفذها الاحتلال عن أسرى قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023. ويعاني الأسرى المحررون من أوضاع صحية ونفسية سيئة نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، التي تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، والتجويع.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، لا يزال الاحتلال يحتجز نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة في سجون متعددة، منها سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب.