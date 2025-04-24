حماس تطالب بموقف عملي لوقف استهداف مستشفيات غزة

طالبت حركة "حماس" اليوم الخميس، بموقف دولي وحقوقي عملي وفاعل لوقف العدوان المتواصل على المنظمات الصحيّة في قطاع غزة، وأدى لخروج 37 مستشفى عن الخدمة آخرها مستشفى "الدرة" للأطفال.

وقالت "حماس" في بيانٍ لها، وصل لـ"الرسالة نت" إنّه واستمراراً لسياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال بحق القطاع الصحي في غزة، أقدم خلال الأيام الماضية على استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة.

وأوضحت أنّ هذه الجريمة التي طالت منشأة طبية مخصصة لعلاج الأطفال، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأشارت إلى أنّ هذا الاستهداف يؤكد إصرار الكيان الفاشي على المضي في حرب الإبادة ومخطط التهجير القسري، من خلال تدمير البنية الصحية وتعميق المأساة الإنسانية في غزة.

وأضافت حركة "حماس" في بيانها أن 36 مستشفى ومركزاً طبياً توقّفت عن العمل نتيجة الاستهداف المباشر بالغارات ونيران جيش الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على كسر الحصار، وضمان إدخال المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية للحياة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال، شرقي مدينة غزة عن الخدمة، وذلك عقب تعرّضه لأضرار كبيرة بعد أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن قوات الاحتلال تواصل استهدافها الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية في القطاع، ضمن سياسة متعمدة وممنهجة تهدف إلى تقويض القدرة الصحية المتبقية في القطاع، وتجريد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية والطبية.

وبيّنت أن المستشفيات القليلة المتبقية في القطاع تعمل بقدرات متهالكة، وفي ظروف إنسانية وصحية غير مسبوقة من حيث الضغط والإمكانات.