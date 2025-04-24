تركيا: استخدام الجوع ضد الفلسطينيين في غزة غير مقبول

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، أنه من غير المقبول استخدام الجوع كأداة ضغط أو وسيلة مساومة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في أنقرة، أوضح "فيدان" أن غزة تعيش تحت حصار خانق منذ أكثر من 50 يومًا، حيث تم منع المساعدات الإنسانية من دخولها.

وقال في هذا السياق: "لا يمكن اعتبار الجوع سلاحًا أو أداة عقاب، ولا ينبغي استخدامه لتحقيق أي مكاسب سياسية".

وأشار "فيدان" أيضًا إلى أن محاولات التأثير على العلاقات بين تركيا والدول التركية لن تكون ناجحة، مؤكدًا أن تركيا ستظل دائمًا تدعم القبارصة الأتراك.

ومنذ بدء الإغلاق الإسرائيلي الكامل على قطاع غزة في الثاني من مارس/آذار الماضي، تفاقمت الأوضاع بشكل كبير، حيث تم منع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية.