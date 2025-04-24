مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة 7 في (حدث أمني صعب) بغزة

أفادت وسائل إعلام (إسرائيلية) بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل في "حدث أمني صعب" في قطاع غزة، مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية، مشيرة إلى أن الحدث الأمني يتعلق بلواء المدفعية والفرقة الـ36.

وذكرت مواقع (إسرائيلية) أن الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف قصفه على المنطقة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين.

بدورها، قالت القناة الـ12 (الإسرائيلية) إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، وإن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو.

كما أفادت المواقع (الإسرائيلية) ببدء المروحيات بنقل المصابين من غزة بعد التبليغ عن حدث أمني صعب.

وعادة، تعني عبارة "حدث أمني صعب" تكبد جيش الاحتلال خسائر في عملية للمقاومة بقطاع غزة.

وقالت بلدية سديروت إن حوادث إطلاق النار والانفجارات وهدير الطائرات سببها استمرار نشاط الجيش في قطاع غزة، ولا توجد تعليمات خاصة نتيجة نشاط الجيش.

ونقلت مواقع عبرية أن الشرطة أبلغت سكان سديروت بأنه لا خوف من عمليات خطف، والتأهب سببه الخشية من قنص من داخل غزة.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود بعد استدراجهم إلى نفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.