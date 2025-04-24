منح نتنياهو مهلة حتى الأحد للرد على تصريحات بار

استجابت المحكمة (الإسرائيلية) العليا في قضية اقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار لطلب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وأملهته حتى يوم الاحد المقبل لتقديم التصريح المضاد في اعقاب التصريح الذي قدمه بار وقال فيه إن نتنياهو طلب منه تنفيذ مهام بخلاف تعليمات الجهاز.

وقالت هيئة البث (الإسرائيلية) أن نتنياهو قد طلب من المحكمة العليا اليوم مهلة ثلاثة أيام لتقديم تصريح مشفوع بالقسم، حول القرار بإقالة رئيس الشاباك – بار.

وجاء في الطلب أن المحكمة قد منحت بار أيضا مهلة لتقديم تصريحه وأن محامي نتنياهو يتواجد حاليا في بولندا للمشاركة في الفعاليات لاحياء ذكرى الهولكوست.

وكانت قناة "كان" قد أفادت قبل أيام، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا على بار لعدم تقديم التصريح إلى محكمة العدل العليا، والتوصل إلى اتفاق حول موعد انتهاء مهام بار في منصبه.

وأصدر ديوان رئاسة الوزراء بيانا جاء فيه انه بخلاف ما قاله رئيس الشاباك بار في تصريحه فان نتانياهو لم يطلب قط من الشاباك التنكيل بنشطاء الحراك الاحتجاجي، بل العمل ضد كل من يهدده وعائلته.