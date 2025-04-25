استطلاع: المعارضة تتفوق بـ69 مقعدًا مقابل 51 للائتلاف الحاكم

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" ونُشرت نتائجه صباح الجمعة، أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو سيفشل في تشكيل حكومة جديدة لو جرت الانتخابات اليوم، بعد أن حصل على 51 مقعدًا فقط من أصل 120 في الكنيست، مقابل 69 مقعدًا لأحزاب المعارضة.

وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو على 23 مقعدًا، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالاستطلاع السابق الذي منح الحزب 22 مقعدًا.

في المقابل، تواصل أحزاب المعارضة تصدرها للمشهد السياسي، حيث حصل حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان على 17 مقعدًا، يليه كل من "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس بـ15 مقعدًا لكل منهما.

أما حزب "ييش عتيد" الذي يقوده يائير لبيد، فقد حصل على 12 مقعدًا، أما في معسكر اليمين، حافظ حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير على 11 مقعدًا، بينما حصل حزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

عربيًا، حصل تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" على 5 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها "القائمة الموحدة".

في المقابل، مُني حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش بانتكاسة بعد أن فشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، إذ حصل على 2.9% فقط من أصوات الناخبين، ما يعني خروجه من الكنيست في حال تكررت هذه النتيجة في الانتخابات.