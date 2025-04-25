ردا على إساءته للمقاومة..مرتضى منصور لعباس: انت ابن ستة وستين كلب!

لا تزال شتائم رئيس السلطة محمود عباس الموجهة ضد المقاومة الفلسطينية؛ خلال خطابه بالمجلس المركزي؛ تثير موجات سخط متعددة؛ كان آخرها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس نادي الزمالك سابقا والمحامي المعروف بمصر.

ورد منصور بالقول: "لو قلت لك أنك ابن ستة وستين كلب حتزعل؟!"؛ مضيفا: "هذا الرجل يشتم مقاومة تقاتل وتدافع من أجل تحرير بلاده؟!"

وتابع منصور في كلمة له أمام الإعلاميين: "الضفة عندك هناك لا يوجد فيها حماس؛ لماذا تقتل إسرائيل يوميا العشرات وتصادر الأرض هناك؟!"

وأكمل يقول: "أن أوافق أن تسلم حماس سلاحها بشرط؛ أن يخلع نتنياهو ملابسه؛ والمقاومة مش مقبول منها تسلم سلاحها؛ فالاحتلال سيستبيح كل شيء إذا ما حصل ذلك".