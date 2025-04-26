برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، محذرا من اضطراره إلى وقف أنشطته الأساسية ما لم يتم إدخال المساعدات.

وذكر البرنامج العالمي، في بيان، أن كل مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة نفدت، موضحا أنه سلم الجمعة آخر ما تبقى من مخزوناته الغذائية إلى المطابخ التي تعد وجبات ساخنة للسكان.

وتوقع أن ينفد الطعام لدى هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه لم يدخل القطاع أية إمدادات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من سبعة أسابيع لاستمرار إغلاق جميع المعابر الحدودية الرئيسية، لتتعرض غزة بذلك لأطول فترة إغلاق على الإطلاق.

وأغلقت كل المخابز المدعومة من البرنامج، وعددها 25، في 31 مارس الماضي بعد نفاد طحين القمح والوقود والطرود الغذائية المخصصة للأسر التي تكفي لمدة أسبوعين.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد بل أصبحت واقعا مريرا"، معلنا عن تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينها 50 طفلا، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي، وأجبرت آلاف الأسر على مواجهة الموت جوعا بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، وشدد حصاره الخانق على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.