النونو: ذاهبون إلى القاهرة لمناقشة رؤية الحركة في إنهاء الحرب على غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، طاهر النونو، إن قيادة الحركة متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ومناقشة رؤية الحركة فيما يتعلق بإنهاء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً.

وأكد القيادي "النونو"، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، وتابعتها "الرسالة نت"، على أن الحركة جادة في إنها الحرب ومستعدة للبدء فوراً بمفاوضات الرزمة الشاملة وإطلاق سراح كل الأسرى لديها مقابل عددٍ متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وشدد على أن سلاح المقاومة لا في غزة ولا غيرها مطروح للتفاوض، مشيراً إلى أن سلاح المقاومة سيبقى في أيديها طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

وبين "النونو"، أن الحركة وكل فصائل المقاومة في قطاع غزة حرصت على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على القطاع، وعمِلت على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف، حتى وصلت لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث.

وأضاف أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة هم من انقلب على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه، ليعود الوسطاءُ للتواصل مع الحركة لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه، وقد وافقت الحركة وفصائل المقاومة على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعة الحركة بأنّ "نتنياهو" مصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض "نتنياهو" مقترحَ الوسطاء الذي وافقت المقاومة عليه.

وفي سياق آخر، استنكر "النونو" ألفاظ الرئيس الفسطيني، محمود عباس، التي اطلقها بحق المقاومة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، مشيراً إلى أنها لا تليق بنضال المقاومة الفلسطينية.

وأكد أن "عباس" فاقد الأهلية لقيادة الشعب الفلسطيني، فتصريحاته ومواقفه الأخيرة كرست الانقسام الفلسطيني بدلاً من قيامه بتوحيد الصف أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الشرس على الشعب الفلسطيني.

وختم "النونو" بالقول "لقد آثرنا الصمت وعدم الرد على تجاوزات السلطة منذ بدء الحرب لكن التصريحات الأخيرة كانت صادمة للغاية".