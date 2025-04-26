الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

دوت صفارات الإنذار، فجر السبت، في عدد واسع من المناطق الإسرائيلية، عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من اليمن على "إسرائيل"، زاعمًا أنه تم اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكر الجيش، في بيان، أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في جنوب "إسرائيل" في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وتشنّ القوات اليمنية عدة هجمات على أهداف عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة؛ تزامنًا مع استهداف قطع عسكرية أميركية في البحر الأحمر.

وعلى خلفية ذلك، تشن الولايات المتحدة عمليات عسكرية وغارات جوية في اليمن، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد أوامر من الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ هجوم على "أنصار الله".

ومنذ ذلك الوقت، شنت الطائرات الحربية الأمريكية أكثر من 1200 غارة جوية وبحرية على اليمن، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، حسب بيان أصدته القوات المسلحة اليمنية "أنصار الله" الخميس.

وتتهم "أنصار الله" واشنطن بتوفير غطاء كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.