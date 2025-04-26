غارات أمريكية جديدة على صعدة والحُديدة باليمن

شن الطيران الأمريكي، مساء أمس الجمعة، غارات جوية جديدة على محافظتي صعدة والحديدة اليمنيتين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بشن الطيران الأمريكي 4 غارات على مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن، إلى جانب غارات على الحديدة غربي البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله أن الطيران الأمريكي شن سلسلة غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة واحدة على مديرية الصليف بالمحافظة.

وتعد كمران من أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، في حين تضم مديرية الصليف ميناء بحريا.

وذكرت وسائل إعلام يمنية امرأة استشهدت وأصيب مواطن في عدوان أمريكي على مناطق البدو الرحل في سحار بصعدة.

وأضافت أن 7 غارات أمريكية استهدفت مديرية مدغل في مأرب، في حين استهدفت 4 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية "الصليف" غربي اليمن، كما استهدف العدوان الأمريكي مديرية بني مطر بالعاصمة صنعاء.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الطائرات الحربية الأمريكية أكثر من 1200 غارة جوية وبحرية على اليمن، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، حسب بيان أصدته القوات المسلحة اليمنية "أنصار الله" أمس.

يُذكر أن الولايات المتحدة استأنفت عملياتها العسكرية في اليمن منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد أوامر من الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ هجوم على "أنصار الله"، على خلفية تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وقصفها المتكرر لأهداف إسرائيلية، في رد على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتتهم "أنصار الله" واشنطن بتوفير غطاء كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.