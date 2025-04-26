هيئة مغربية تنظم 110 مظاهرات تضامنا مع غزة

نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، 110 مظاهرات في 66 مدينة بالمملكة، تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان إن "الشعب المغربي خرج في 110 مظاهرات بـ66 مدينة دعما لغزة في جمعة طوفان الأقصى الـ73 المنظمة تحت شعار: غزة تستصرخكم".

وأضافت أن المشاركين نددوا باستمرار الإبادة بغزة وما يرافقها من جرائم القتل والتشريد والتجويع والحصار إضافة لاستهداف كافة معاني الحياة الكريمة التي تضمنها كل الأعراف والمواثيق الدولية في ظل "أكبر عملية قتل يعرفها التاريخ".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وأوضحت الهيئة، أن الإبادة الجماعية تتواصل وسط حالة "صمت دولي رسمي مفضوح وغير مبرر".

وأشارت إلى أن المحتجين أكدوا مواصلة "دعم وإسناد غزة وكل فلسطين إلى حين وقف العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة"، وفق ما أورده البيان.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات تضامنية كانت الدار البيضاء (غرب)، وإنزكان (وسط)، ووجدة (شرق) ومكناس وقلعة السراغنة وطنجة وتطوان (شمال).