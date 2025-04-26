أطفال غزة الجرحى يلفتون أنظار العالم في نصف نهائي كأس تركيا

لفت عدد من أطفال قطاع غزة الذين بترت أطرافهم خلال حرب الإبادة المتواصلة، الأنظار في افتتاح مباريات نصف نهائي كأس تركيا لكرة القدم 2025.

واصطحب فريقا قونيا سبور وغلطة سراي، الأطفال الجرحى، أثناء نزولهم إلى أرض ملعب أتاتورك، في لفتة تضامنية مع القضية الفلسطينية، وتحديدا أهالي قطاع غزة الذين يعيشون تحت واقع حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 19 شهرا.

وارتدى الأطفال الذين وصلوا تركيا مؤخراً لتلقي العلاج، قمصانا كُتب عليها عبارات إنسانية مؤثرة، في رسالة منهم تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وجاء من بين العبارات التي كُتبت على قمصان الأطفال الناجين من حرب الإبادة، "غزة هي المكان الوحيد الذي يُدفن فيه الأطفال مع أمهاتهم."

"غزة هي المكان الوحيد الذي يوقظ فيه ملك الموت الأطفال".

"غزة هي المكان الوحيد الذي تُقصف فيه المستشفيات".





وبحسب صحيفة "إيه سبور" (aspor) التركية فإن لاعبي قونيا سبور حملوا لافتة قبل بدء المباراة كُتب عليها "في غزة لا خبز لا ماء لا حياة".