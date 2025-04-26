قتل الصحفيين في غزة متعمد.. وعدد الشهداء في صفوفهم الأعلى عالميًا

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل الصحفيين في غزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة ووقائع الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى العالم، مؤكدًا أنّ عدد الصحفيين الشهداء بالقطاع هو الأعلى في العالم.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانٍ له أمس الجمعة اطلعت عليه "الرسالة نت"، "جريمة اغتيال إسرائيلية لصحفي فلسطيني وزوجته وابنته كانوا يسيرون قرب منزلهم في دير البلح وسط القطاع".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين اغتالهم جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة، إلى 212 صحفيا، عقب استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين، متأثراً بإصابته بقصف استهدفه برفقة زوجته وابنته الأربعاء.

وأكد المركز أنّ "استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم وتغييب نقل وقائع الإبادة ضد المدنيين بغزة".

وأشار إلى أن استهداف الصحفيين بغزة "جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأوضح أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بغزة منذ بدء الإبادة وبينهم 13 صحفية هو "الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في 1992".

وذكر المركز الحقوقي أن الغالبية العظمى من الصحفيين قُتلوا خلال "غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة".

واعتبر، القتل العمد للصحفيين "جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة".

ولفت إلى أنّ حرية الصحافة والتعبير مكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب البيان.

وحذر من أن استمرار إفلات حكومة الاحتلال من العقاب "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم بلا رادع".

وطالب المركز، المجتمع الدولي بـ"إدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بغزة".

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لـ"التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية".