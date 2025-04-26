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^200 مثال: غزة العزة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة "نيفاتيم الإسرائيلية" بصاروخ بالستي

الرسالة نت - وكالات

قالت القوات المسلحة اليمنية "إن القوةُ الصاروخيةُ فيها نفذت عمليةً عسكريةً، استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ"، وذلك انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضًا لحرب الإبادة بغزة.

وأضافت القوات في بيان لها يوم السبت، إن استهداف القاعدة تم بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2، وقد وصلَ الصاروخُ إلى هدفِه، وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في اعتراضِه.

وشددت على أنها ستواصل التصديَ للعدوانِ الأمريكيِّ ولن تتوقفَ عن تطويرِ قدراتِها العسكريةِ استجابةً لتطوراتِ الموقفِ الميدانيِّ وتعزيزاً لعواملِ الصمودِ ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وأكدت أن العملياتِ الدفاعيةَ والإسناديةَ مستمرةٌ بالتوكلِ على اللهِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

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https://alresalah.ps/p/302674

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