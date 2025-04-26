إيران: عشرات الاصابات في انفجار بميناء بندر عباس

أصيب ، ظهر السبت، ٨٠ إيرانياً في إنفجار عنيف بميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن مسؤول محلي أن انفجارا كبيرا دوى في ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن المسؤول أن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

ويقع ميناء بندر عباس على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران.

وافاد مراسل وكالة تسنيم من بندر عباس ان الانفجار كان شديدا وانه دمّر مبنى اداريا بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار.

وذكرت وكالة تسنيم في وقت لاحق أن خزان وقود انفجر لأسباب غير معروفة، ما دفع إلى نشر فرق الاستجابة السريعة وتعليق جميع عمليات الميناء.

من جانبه ذكر التلفزيون الرسمي أنه تم نقل قرابة ٨٠ مصاباً إلى المستشفيات عقب الانفجار.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".

ومن جهتها ذكرت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية إن الانفجار في بندر عباس لم يؤثر على منشآت الطاقة.