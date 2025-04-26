منتدى الإعلاميين يدعو لتكثيف التضامن مع الصحفي الفلسطيني

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، لتكثيف التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وأكد "منتدى الإعلاميين" في بيان بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام، على ضرورة قيام وسائل الإعلام في أنحاء العالم، برفع الأصوات عاليًا تضامناً مع زملائهم في فلسطين، واستخدام منابرهم لفضح جرائم الاحتلال.

ونادى المنظمات الحقوقية والإنسانية لتوثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها على الصعيد الدولي، والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في مناطق النزاع.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الصحفيون في فلسطين، وخاصة في غزة، ليس مجرد انتهاك لحرية الصحافة فحسب، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تستهدف تكميم الأفواه ومنع وصول الصورة الحقيقية لما يجري على أرض الواقع.

واعتبر "منتدى الإعلاميين" أن التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ليس مجرد واجب إنساني ومهني، بل هو دفاع عن حرية الصحافة في كل مكان، مبيناً أن إسكات صوت الصحافة في فلسطين هو تهديد لحرية الرأي والتعبير في العالم أجمع.

وشدد على جعل الثالث من مايو يوماً للعمل والتضامن الحقيقي مع الصحفيين الفلسطينيين، "الذين يسطرون بدمائهم وأقلامهم أروع قصص الصمود والتضحية في سبيل الحقيقة".

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 212 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وذلك عقب استشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين الأربعاء الماضي.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد أكد في بيان له أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا بغزة منذ بدء الإبادة وبينهم 13 صحفية هو "الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في 1992".

واعتبر، القتل العمد للصحفيين "جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة".

ولفت إلى أنّ حرية الصحافة والتعبير مكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب البيان.