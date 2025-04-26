وصول ٥٦ شهيداً و١٠٨ مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال ٢٤ ساعة

وصل مستشفيات قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية ٥٦ شهيداً جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

واعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول مستشفيات القطاع 56 شهيد(منهم 7 شهيد انتشال)، و 108 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي ٥١ ألفاً و ٤٩٥ شهيداً و١١٧ الفاً و٥٢٤ مصاباً منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس الماضي ٢١١١ شهيداً و ٥ آلاف و٤٨٣مصاباً.