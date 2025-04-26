أرقام صادمة ينشرها المكتب الإعلامي الحكومي بشأن الإبادة في غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائيات مروعة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان. وأظهرت البيانات حجم الإبادة الجماعية المتواصلة، حيث تسلط الضوء على المعدلات اليومية للضحايا والمآسي الإنسانية الناتجة عن هذا العدوان الوحشي.

وفق الإحصائيات الرسمية:

يقتل الاحتلال يوميًا 90 شهيدًا ممن يصلون إلى المستشفيات.

يبلغ عدد الأطفال الذين يستشهدون يوميًا 32 طفلًا .

تسجل يوميًا 22 امرأة شهيدة نتيجة الغارات والعدوان.

يخفي الاحتلال قسريًا نحو 20 فلسطينيًا مفقودًا يوميًا .

يسجل يوميًا 207 إصابات في صفوف المدنيين، غالبيتها حالات حرجة.

أباد الاحتلال يوميًا ما يعادل 4 عائلات فلسطينية بالكامل ، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.

دمرت الغارات ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يوميًا، لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط.

هذه الأرقام تشير بوضوح إلى حجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وغياب أي تحرك دولي حقيقي لوقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

المكتب الإعلامي الحكومي دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، محذرًا من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين السكان في قطاع غزة.