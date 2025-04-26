حماس: قطاع غزة يدخل مرحلة المجاعة وسط استمرار جرائم الاحتلال

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من التداعيات الكارثية الناتجة عن الإغلاق الشامل الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة الوضع الحالي بأنه "مرحلة المجاعة الفعلية".

وأشارت الحركة إلى إعلان برنامج الغذاء العالمي استنفاد مخزوناته الغذائية في القطاع، ما يعكس الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث يواجه أكثر من مليوني إنسان خطر الموت جوعًا نتيجة للحصار المستمر منذ قرابة الشهرين.

واتهمت الحركة حكومة الاحتلال باستخدام سلاح التجويع كوسيلة إبادة جماعية، مع استهداف مباشر لمحطات المياه ومراكز توزيع الغذاء، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الحصار وتأمين وصول المساعدات الغذائية والدوائية، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتحرك العاجل لدعم صمود الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الجائر