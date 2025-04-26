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القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم بصاروخ (فلسطين 2)

القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم بصاروخ (فلسطين 2)
القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم بصاروخ (فلسطين 2)

الرسالة نت

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، والذي أصاب هدفه بدقة. وأكد أن منظومات الدفاع التابعة للعدو فشلت في اعتراض الصاروخ.

وأشار المتحدث إلى أن العمليات العسكرية الدفاعية والإسنادية ستستمر بعون الله، حتى يتم وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات التي تنفذها القوات اليمنية نصرةً للقضية الفلسطينية واستجابةً للتصعيد المستمر في غزة.

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