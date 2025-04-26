ابنة الأسير عبد الله البرغوثي تكشف عن انتهاكات خطيرة بحق والدها في سجون الاحتلال

كشفت تالا، ابنة الأسير الفلسطيني القائد عبد الله البرغوثي، عن تفاصيل صادمة ومؤلمة حول الانتهاكات القاسية التي يتعرض لها والدها داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الظروف التي يعاني منها تهدد حياته بشكل مباشر وتتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية.

وأوضحت تالا، في تصريحات أثارت موجة من الغضب والتعاطف، أن والدها يتعرض يوميًا لضرب مبرح باستخدام أدوات حديدية، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور خطيرة تُركت دون علاج طبي. وأشارت إلى أن الوضع الصحي للأسير البرغوثي قد تدهور بشكل كبير، حيث يعاني من فقدان شديد للوزن، إذ انخفض وزنه إلى 70 كجم فقط. كما أكدت أن والدها يواجه صعوبة في الوقوف أو النوم نتيجة الألم المستمر والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

في سياق حديثها، أكدت تالا أن الإهمال الطبي الذي يواجهه والدها ليس إلا جزءًا من سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين. ووفقًا لما ذكرته، تشمل هذه السياسة التعذيب الجسدي الشديد، مثل تشويه أجساد الأسرى بطرق وحشية وكسر العظام باستخدام الهراوات والصعق الكهربائي. ولم تقتصر الانتهاكات على التعذيب الجسدي فقط، بل تتضمن أيضًا أساليب إذلال نفسي مروعة، حيث يجبر الاحتلال الأسرى على مشاهدة زملائهم يتعرضون للتعذيب حتى الموت دون قدرتهم على التدخل.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن التعذيب الجنسي الوحشي يُعد أحد أشكال الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، حيث تُستخدم أدوات حادة والكلاب البوليسية كوسائل لإذلال المعتقلين وتدميرهم نفسيًا وجسديًا، وقد زادت عمليات التعذيب والعزل والوحشية الممارسة علي الاسرى منذ السابع من أكتوبر 2023 .