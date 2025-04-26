(حماس) تدين قرار الولايات المتحدة رفع الحصانة عن (الأونروا) وتدعو للتراجع عنه

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي، عن إدانتها الشديدة لقرار وزارة العدل الأمريكية رفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن هذا القرار يُجسّد استمرار انحياز الإدارة الأمريكية إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة، التي تُعد رمزًا سياسيًا وإنسانيًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مؤكدة أنه يشكل خطرًا على مكانة "الأونروا" السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة. كما طالبت المجتمع الدولي برفض القرار الأمريكي والتصدي له، مع التأكيد على ضرورة استمرار الدعم لوكالة "الأونروا" لضمان استمرارية دورها الإنساني والحقوقي.

وشددت "حماس" على أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته العدوانية يجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعية واشنطن إلى وقف دعمها لهذه الجرائم والامتثال للقانون الدولي.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أهمية تصحيح الإدارة الأمريكية لمسارها السياسي الذي يساهم في استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل التدهور الإنساني الناتج عن الحصار والاعتداءات على قطاع غزة.