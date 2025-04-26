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حماس تتضامن مع إيران إثر حادث ميناء بندر عباس

حماس تتضامن مع إيران إثر حادث ميناء بندر عباس
حماس تتضامن مع إيران إثر حادث ميناء بندر عباس

الرسالة نت

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقب الانفجار المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس.

وأعربت الحركة في بيان صحفي عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت "حماس" ثقتها بقدرة إيران على تجاوز آثار هذا الحادث الأليم، ومواصلة مسيرتها في التقدم والبناء.

وأشارت الحركة إلى وقوفها إلى جانب القيادة الإيرانية والشعب الإيراني في هذا الظرف، داعيةً إلى التكاتف لتجاوز المحنة.

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