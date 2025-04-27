مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تصعيدًا خطيرًا في قطاع غزة، حيث استقبلت مستشفيات القطاع 56 شهيدًا، بينهم 7 انتُشلوا من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 108 إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب كثافة الاعتداءات.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,495 شهيدًا و117,524 إصابة، في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025 نحو 2,111 شهيدًا و5,483 إصابة. الاعتداءات الإسرائيلية طالت شقة لعائلة المقادمة في برج القدس بمخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، كما تعرضت خيمة للنازحين غربي خان يونس لقصف جوي خلف 12 مصابًا.

القصف الإسرائيلي شمل أيضًا برج القدس في مخيم البريج، وزوارق الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة في بحر خان يونس، بينما استهدف قصف مدفعي مناطق شرقي مدينة غزة، وتسبب قصف آخر في محيط أبراج طيبة غربي خان يونس بوقوع إصابات، فيما استهدفت غارات جوية مناطق غربي خان يونس. هذه الاعتداءات تعكس خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الاحتلال في استهداف المدنيين والمناطق السكنية.