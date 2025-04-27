مظاهرات في برلين تندد بالعدوان الإسرائيلي وتطالب بوقف الإبادة في غزة

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها المئات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وللمطالبة بوقف ما وصفوه بالإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تجمّع المتظاهرون في ميدان بريتشيدبلاتز، رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "جريمة فلسطين الوحيدة هي وجودها"، و"غزة تموت"، و"أوقفوا العدوان على الضفة الغربية". كما ردد المشاركون هتافات داعمة لفلسطين، بينها "الحرية لفلسطين"، و"إسرائيل إرهابية"، و"إسرائيل قاتلة أطفال".

وفي محيط المظاهرة، حاولت مجموعة مناصرة لإسرائيل رفع لافتات مناوئة، في محاولة لاستفزاز المتظاهرين. إلا أن قوات الأمن تدخلت سريعًا لمنع أي صدام بين الجانبين، مما ساهم في بقاء المظاهرة سلمية.

يأتي هذا الحراك الشعبي وسط تصاعد الغضب العالمي إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألف شهيد وجريح في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين