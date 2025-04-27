وفد حركة حماس يغادر القاهرة بعد مشاورات لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

قالت حركة حماس في بيان لها فجر اليوم السبت، إن وفد قيادتها برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية باقي أعضاء المجلس، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد إجراء محادثات مكثفة مع المسؤولين المصريين.

وتناول الوفد خلال مشاوراته الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، كما تم استعراض رؤية الحركة لصفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتقديم الإغاثة، وإعادة الإعمار.

وتم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المستمرة لتحقيق هذه الأهداف، مع استمرار التواصل بين الجانبين لتحقيق التفاهمات اللازمة.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت أيضًا الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع في ظل الحصار المستمر ومنع الاحتلال إدخال المساعدات منذ شهور.