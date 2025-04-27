غرفة تجارة غزة: إغلاق المعابر يُفاقم الكارثة الإنسانية ويُهدد حياة السكان

حذّرت غرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم الأحد، من التداعيات الكارثية وغير المسبوقة لإغلاق المعابر على كافة مناحي الحياة في القطاع.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن إغلاق المعابر أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية، حيث تجاوزت الزيادة 500%. كما أجبر السكان على اللجوء إلى مياه غير صالحة للشرب نتيجة انعدام المياه النقية.

وأكد البيان أن منع دخول المساعدات يشكّل تجويعًا متعمدًا يُستخدم كسلاح ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وصول مستويات الفقر إلى أكثر من 90%. ووصفت الغرفة الوضع بأنه عقاب جماعي ممنهج يخالف القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت الغرفة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية، رافضة آلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة أو من خلال الجانب الإسرائيلي.

وشددت على ثقتها في آليات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، مؤكدة رفضها التام لأي دور للجانب الإسرائيلي في هذه العمليات.