اندلاع حريق "ضخم" في وادي القلط بين أريحا والقدس

اندلع حريق وُصِف بـ"الضخم" اليوم الأحد، في منطقة وادي القلط الواقع بين مدينتي أريحا والقدس والتي تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت تقديرات بوجود نحو 500 شخص يتنزهون في المنطقة، بينما تعمل طواقم الإطفاء على إجلاء المتنزهين وإخماد الحريق.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال دفع بكتائب "قيادة الجبهة الداخلية" للمساعدة في الإجلاء والسيطرة على النيران، فيما تم استدعاء طائرات إطفاء.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "عناصر الإطفاء يعملون في هذه الساعة على إخماد حريق اندلع في وادي القلط".

ووفقًا للتقارير، هناك العديد من المتنزهين في المكان ويواجه عناصر الإطفاء صعوبة في إجلائهم، بالإضافة إلى التحديات الطوبوغرافية التي تعيق الوصول إلى مركز الحريق".

وبحسب منظمة "اتحاد الإنقاذ"، فإن المخاوف تتزايد بسبب العدد الكبير للمتنزهين في الوادي وخطر تشكّل "ممر ناري" على طول مسار الوادي.

وأُعلنت حالة تأهب جوية مع استعداد مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة.